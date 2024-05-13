ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины

Совет Европейского Союза окончательно принял продление для Украины "торгового безвиза" - автономных торговых мер, предусматривающих приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Об этом 13 мая написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год. Важна поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", - говорится в сообщении.

Приостановка таможенных пошлин и квот для украинского экспорта будет продлена на еще один год в соответствии с сегодняшним решением Совета ЕС и голосованием в Европейском парламенте, которое состоялось 23 апреля.

Напомним, 27 марта послы Европейского союза согласовали новые условия торгового соглашения с Украиной ("торгового безвиза") еще на год с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений. Оно будет относиться к определенному перечню продуктов из Украины (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар).

Еще раньше Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год с условием, что она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Отметим, что льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Украина может потерять миллиард евро из-за новых торговых ограничений ЕС

Из-за ограничений для некоторых видов сельхозпродукции украинский бюджет может потерять около миллиарда евро в течение года, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, новое соглашение с ЕС отличается от условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение 2023 года.

"Вводится экстренное торможение – определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23 годах, но также и был включен вторую половину 2021 года... Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов – в частности сахар – которые в 2023 году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - отметил Марчук.

Он также отметил, что вместе с принятыми нормами по Украине в контексте "экстренного торможения" будут приняты и пошлины – будет облагаться пошлиной продукция зерновой линии группы.

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