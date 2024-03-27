Послы ЕС согласовали новые условия торгового соглашения с Украиной

27 марта послы Европейского союза согласовали новые условия торгового соглашения с Украиной ("торгового безвиза") еще на год с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений.

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Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

Теперь это решение будет передано на рассмотрение Европарламента.

"Послы ЕС согласовали новый компромисс по расширению торговых мер (ATM) для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - говорится в сообщении.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Как сообщает корреспондент "Укринформа", согласованный текст отличается от того, что был принят вместе с Европейским парламентом на прошлой неделе, поэтому Бельгия будет снова выносить новый текст на дополнительное принятие Европейским парламентом.

Как пишет издание, послы приняли новый компромиссный текст с одним дополнением, а именно – определен период для активации защитного механизма. Он будет расширен на второе полугодие 2024 года. Отмечено, что Европейская комиссия может изменить формулировки в собственной декларации.

Речь идет о том, что Еврокомиссия оставляет за собой право принять какие бы то ни было быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за импорта продукции из Украины.

"...Эта работа должна продвигаться очень быстро, чтобы мы получили зеленый свет от Европейского парламента и обеспечили своевременное продление действия автономных торговых мер (с Украиной) с 6 июня", - сообщили в Бельгийском председательстве в ЕС.

Напомним, что несколькими часами ранее комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) инициировал обсуждение о продлении так называемого "торгового безвиза" с Украиной еще на год. По предложению некоторых государств-членов ЕС рассматривалась возможность расширения исключений из поставок в ЕС кукурузы, овса, круп и меда.

Известно, что Венгрия в одностороннем порядке решила не восстанавливать запрет на импорт меда из Украины, несмотря на требования и протесты производителей меда, поскольку односторонний запрет не оказал положительного влияния на рынок.

Франция и Польша предлагают ограничить импорт украинских продуктов в ЕС.

Франция поддержала призывы Польши об ограничении экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Такие меры могут обернуться для Украины потерей 1,2 млрд евро доходов от торговли, писало издание Politico.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставки дешевого продовольствия из Украины.

19 марта Европарламент и Европейский совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны России

Постановление также предусматривает "экстренное торможение" импорта особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Еврокомиссии жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, на них снова будут введены пошлины в течение 14 дней.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

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