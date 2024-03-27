Посли ЄС погодили нові умови торгової угоди з Україною

27 березня посли Європейського союзу погодили нові умови торгової угоди з Україною ("торговельного безвізу") ще на рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

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Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

Тепер це рішення передадуть на розгляд Європарламенту.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів (ATM) для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", - йдеться в повідомленні.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", погоджений текст відрізняється від того, що був ухвалений разом із Європейським парламентом минулого тижня, тому Бельгія буде знову виносити новий текст на додаткове ухвалення Європейським парламентом.

Як пише видання, посли ухвалили новий компромісний текст з одним доповненням, а саме - визначено період для активації захисного механізму. Він буде розширений на друге півріччя 2024 року. Зазначено, що Європейська комісія також може змінити формулювання у власній декларації.

Йдеться про те, що Єврокомісія залишає за собою право вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через імпорт продукції з України.

"... Ця робота має просуватися дуже швидко, щоб ми отримали зелене світло від Європейського парламенту та забезпечили вчасне продовження дії автономних заходів торгівлі (з Україною) з 6 червня", - повідомили в Бельгійському головуванні в ЄС.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше комітет постійних представників Європейського Союзу (Coreper) ініціював обговорення про продовження так званого "торговельного безвізу" з Україною ще на рік. За пропозицією деяких держав-членів ЄС, розглядалася можливість розширення винятків з поставок до ЄС кукурудзи, вівса, круп та меду.

Додомо, що Угорщина в односторонньому порядку вирішила не поновлювати заборону на імпорт меду з України, незважаючи на вимоги і протести виробників меду, оскільки одностороння заборона не мала позитивного впливу на ринок.

Франція та Польща пропонують обмежити ввезення українських продуктів в ЄС

Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Такі заходи можуть обернутися для України втратою 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі, писало видання Politico.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України.

19 березня Європарламент і Європейська рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії

Постанова також передбачає "екстрене гальмування" імпорту особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Крім того депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також добилися від Єврокомісії твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, то на них знову будуть запроваджені мита протягом 14 днів.

Раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com