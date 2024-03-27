ЄС може додати до "винятків" з торговельного безвізу з Україною овес, кукурудзу, мед і крупи

Комітет постійних представників Європейського Союзу (Coreper) ініціював обговорення про продовження так званого "торговельного безвізу" з Україною ще на рік. За пропозицією деяких держав-членів ЄС, розглядається можливість розширення винятків з поставок до ЄС кукурудзи, вівса, круп та меду.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомили в прес-службі Бельгійського головування в ЄС, пише "Укрінформ".

Наразі в списку є пшениця, насіння рапсу та соняшнику.

Представник Бельгійського головування в ЄС підкреслив, що головною метою обговорення є досягнення компромісу, який би задовольнив інтереси України та водночас врахував занепокоєння європейських аграрних спільнот щодо імпорту чутливих продуктів.

З метою вирішення питання, Європейська комісія представила пропозиції щодо зміцнення існуючих захисних заходів, зокрема шляхом запровадження "автоматичних" обмежень на імпорт додаткових товарів, як-от овес, кукурудза, крупи та мед, та скорочення терміну активації цих заходів з 21 до 14 днів.

Під час тристоронніх переговорів між Бельгійським головуванням, Єврокомісією та Європейським парламентом було досягнуто згоди щодо компромісних пропозицій, які враховують як інтереси України, так і захист європейських фермерів.

Однак деякі делегації висловили невдоволення щодо домовленостей, вимагаючи або посилення захисних заходів, або збереження поточного рівня лібералізації торгівлі.

"Як ми розуміємо, деякі з делегацій усе ще не повністю задоволені наданими пропозиціями, що були погоджені в рамках тристоронніх переговорів. Деякі з них хотіли б введення ще більш жорсткого захисту, в той час як інші хотіли б зберегти обсяг автономних заходів у торгівлі з Україною", - зазначив представник Бельгійського головування ЄС.

Після обговорення на рівні послів, компромісні рішення будуть передані для консультацій в європейські столиці. Остаточне рішення щодо продовження автономних заходів торгівлі з Україною та можливих захисних "виключень" очікується до середи ввечері.

Остаточне рішення щодо продовження автономних торговельних заходів із Україною на рік та можливих винятків буде оприлюднено після завершення обговорення.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Додомо, що Угорщина в односторонньому порядку вирішила не поновлювати заборону на імпорт меду з України, незважаючи на вимоги і протести виробників меду, оскільки одностороння заборона не мала позитивного впливу на ринок.

У ЄС попередньо погодили продовження "торговельного безвізу"

19 березня Європарламент і Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії.

Єврокомісія залишає за собою право вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через імпорт продукції з України.

Постанова також передбачає "екстрене гальмування" імпорту особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Крім того депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Торговий представник Тарас Качка розповів, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але натомість закликає блок заборонити імпорт російського зерна.