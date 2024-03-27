ЕС может добавить к "исключениям" из торгового безвиза с Украиной овес, кукурузу, мед и крупы

Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) инициировал обсуждение о продлении так называемого "торгового безвиза" с Украиной еще на год. По предложению некоторых государств-членов ЕС рассматривается возможность расширения исключений из поставок в ЕС кукурузы, овса, круп и меда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бельгийского председательства в ЕС. "Укринформ".

Сейчас в списке есть пшеница, семена рапса и подсолнечника.

Представитель Бельгийского председательства в ЕС подчеркнул, что главной целью обсуждения является достижение компромисса, который удовлетворил бы интересы Украины и одновременно учел обеспокоенность европейских аграрных сообществ по импорту чувствительных продуктов.

С целью решения вопроса, Европейская комиссия представила предложения по укреплению существующих защитных мер, в частности путем введения "автоматических" ограничений на импорт дополнительных товаров, таких как овес, кукуруза, крупы и мед, и сокращение срока активации этих мер с 21 до 14 дней.

В ходе трехсторонних переговоров между Бельгийским председательством, Еврокомиссией и Европейским парламентом было достигнуто соглашение о компромиссных предложениях, учитывающих как интересы Украины, так и защиту европейских фермеров.

Однако некоторые делегации выразили недовольство договоренностями, требуя либо усиления защитных мер, либо сохранения текущего уровня либерализации торговли.

"Как мы понимаем, некоторые из делегаций все еще не полностью удовлетворены предоставленными предложениями, согласованными в рамках трехсторонних переговоров. Некоторые из них хотели бы введения еще более жесткой защиты, в то время как другие хотели бы сохранить объем автономных мер в торговле с Украиной". ", – отметил представитель Бельгийского председательства ЕС.

После обсуждения на уровне послов компромиссные решения будут переданы для консультаций в европейские столицы. Окончательное решение о продлении автономных мер торговли с Украиной и возможных защитных "исключений" ожидается к среде вечером.

Окончательное решение о продлении автономных торговых мероприятий с Украиной на год и возможных исключений будет обнародовано по завершении обсуждения.

Напомним, 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Венгрия в одностороннем порядке решила не возобновлять запрет на импорт меда из Украины, несмотря на требования и протесты производителей меда, поскольку односторонний запрет не оказал положительного влияния на рынок.

В ЕС предварительно согласовали продолжение "торгового безвиза"

19 марта Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны России.

Еврокомиссия оставляет за собой право принять любые быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за импорта продукции из Украины.

Постановление также предусматривает "экстренное торможение" импорта особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Торговый представитель Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но вместо этого призывает блок запретить импорт российского зерна.