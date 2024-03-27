ЕС учтет требования Польши и Франции по ограничениям украинского агроимпорта: сколько денег потеряет Украина

В новом проекте соглашения Европейского Союза о продлении беспошлинной торговли с Украиной частично учтут требования Польши и Франции по ограничениям на экспорт украинской сельхозпродукции, которые оценили в 331 млн евро потерь для украинского бюджета.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах ЕС.

Отмечается, что в новом проекте, который должны утвердить послы стран-членов ЕС и одобрить Европарламент, частично учтены требования Польши и Франции, а именно обновленный базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции.

Ориентироваться предлагают не только на 2022 и 2023 годы, но и на вторую половину 2021 года.

Предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предполагал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы – отсутствие пошлин и квот.

Льготный режим, а также появление так называемых "Путей солидарности", по которым Украина поставляла свою агропродукцию, способствовали увеличению агроимпорта в ЕС. В 2021-м, довоенном году, этих факторов не было, а значит, объемы поставок существенно отличались.

По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, которым представили обновленный проект соглашения, Украина потеряет 86 миллионов евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.

В целом же ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 годов, оценили в 331 миллион евро потерь для украинского бюджета.

По данным собеседников "Радио Свобода", Польша и Франция поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, включая Италию, Венгрию, Австрию. Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

Украинский агросектор стал объектом негативных мифов, не имеющих экономической основы

Украина рассчитывает на продолжение действия беспошлинного и бесквотного режима торговли с ЕС и понимание и поддержку ЕС в ситуации, которая сложилась с нашим экспортом, подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Если проанализировать цифры по состоянию на сегодняшний день, выходит, что мы обсуждаем проблемы, масштаб которых на самом деле намного меньше. К сожалению, украинский аграрный сектор стал объектом негативных мифов, которые на самом деле не имеют экономической почвы, а в основном стали продуктом политической конъюнктуры", - подчеркнул Сольский.

Он отметил, что украинский экспорт зерновых в ЕС вернулся на уровень к 2022 году. Почти год Украина не поставляет в соседние страны пшеницу, подсолнечник, кукурузу и рапс, большинство агроэкспорта вывозит морем.

По словам министра, негативного влияния на экспорт украинской агропродукции на рынки ЕС нет, а иногда она выполняет свою роль для стабилизации баланса цен.

В частности, доля украинского мяса птицы и яиц в общем потреблении ЕС составляет менее 2% и 1% соответственно. Цена на сахар в ЕС до сих пор значительно выше, чем была до полномасштабного вторжения. Если убрать с рынка украинский сахар, цена в ЕС еще вырастет.

Министр агрополитики подчеркнул, что Украина стремится к свободной торговле с ЕС на конкурентных рыночных началах.

"Любые ограничения только ослабляют Украину экономически и прямо удаляют основную цель - нашу с вами общую победу над Россией в этой войне", - подчеркнул Николай Сольский.

Франция и Польша предлагают ограничить ввоз украинских продуктов в ЕС

Франция поддержала призывы Польши об ограничении экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Такие меры могут обернуться для Украины потерей 1,2 млрд евро доходов от торговли, писало издание Politico.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставки дешевого продовольствия из Украины.

19 марта Европарламент и Европейский совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны России.

Постановление также предусматривает "экстренное торможение" импорта особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Еврокомиссии жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, на них снова будут введены пошлины в течение 14 дней.

Ранее Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Источник фото: ua.depositphotos.com