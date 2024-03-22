Еврокомиссия официально предложила повысить пошлины на зерно из РФ и РБ

Европейская комиссия утвердила предложение повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии.

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Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что соответствующее решение было утверждено 22 марта и должно быть утверждено Советом ЕС. Если новые тарифы будут утверждены, изменения вступят в силу немедленно.

Подавить импорт агропродукции из РФ и Белоруссии

"Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и РБ, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный дробь", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Сообщается, что эти меры направлены на достижение нескольких целей.

В частности:

предотвратить дестабилизацию рынка ЕС через любое будущее значительное перенаправление российской зерновой продукции на рынок ЕС;

для борьбы с российским экспортом незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, часть которого незаконно экспортируется на рынок ЕС, намеренно неправильно обозначена как "российская". "Предложенные сегодня пошлины гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным", - объяснили в ЕС.

предотвратить использование Россией доходов от экспорта в ЕС – как российских, так и незаконно присвоенных украинских зерновых продуктов – для финансирования ее захватнической войны против Украины.

Кроме того, меры также направлены на борьбу с российским экспортом незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, часть которого была незаконно экспортирована на рынок ЕС, намеренно обозначенного как "российское".

"Предлагаемые сегодня тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным", - подчеркивают в Еврокомиссии.

Там добавляют, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такую продукцию на сумму почти 1,3 миллиарда евро, а дополнительные пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли.

Повышенные тарифы также будут распространяться на Беларусь с учетом тесных политических и экономических связей страны с Россией.

"Это не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.

При этом предложение Еврокомиссии не касается транзита зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны.

"Мы предлагаем ввести тарифы на этот российский импорт, чтобы уменьшить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. Они снизят способность России использовать ЕС в пользу своей военной машины. И мы продолжаем нашу приверженность сохранению глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран". Мы находим правильный баланс между поддержкой нашей экономики и фермерских общин. В то же время мы сохраняем непреклонную поддержку Украины", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как ранее сообщало издание Financial Times, Европейская комиссия введет пошлину в размере 95 евро (103,26 доллара) за тонну зерновых из России и Белоруссии. Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Латвия предложила ЕС выход из кризиса с украинским зерном

Напомним, еще в январе 2024 г страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.

22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и РБ.

Теперь балтийская страна требует принять подобные меры и ввести санкции против российского аграрного экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку продукция может быть заменена товарами из Украины.

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

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