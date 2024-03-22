Єврокомісія офіційно запропонувала підвищити мита на зерно з РФ і Білорусі

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення з Росії та Білорусі.

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Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що відповідне рішення було затверджено 22 березня і має бути затверджено Радою ЄС. Якщо нові тарифи буде затверджено, зміни набудуть чинності негайно.

Придушити імпорт агропродукції з РФ та Білорусі

"Європейська комісія пропонує підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їх переробки із Росії та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою та соняшниковим шротом", - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Повідомляється, що ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей.

Зокрема:

запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС;

для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно неправильно позначена як "російська". "Запропоновані сьогодні мита гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", - пояснили в ЄС.

запобігти використанню Росією доходів від експорту до ЄС – як російських, так і незаконно привласнених українських зернових продуктів – для фінансування її загарбницької війни проти України.

Крім того, заходи також спрямовані на боротьбу з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого була незаконно експортована на ринок ЄС, навмисно позначеного як "російське".

"Пропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", - наголошують в Єврокомісії.

Там додають, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС такої продукції на суму майже 1,3 мільярда євро, а додаткові мита ЄС позбавлять російську економіку ще одного важливого джерела прибутку.

Підвищені тарифи також поширюватимуться на Білорусь з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки країни з Росією.

"Це не дасть змогу Росії використати Білорусь для обходу нових тарифів і спрямування своїх товарів на ринок ЄС", - підкреслили в Єврокомісії.

При цьому, пропозиція Єврокомісії не торкається транзиту зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі до третіх країн.

"Ми пропонуємо запровадити тарифи на цей російський імпорт, аби зменшити зростаючий ризик для наших ринків і наших фермерів. Вони зменшать здатність Росії використовувати ЄС на користь своєї військової машини. І ми продовжуємо нашу відданість збереженню глобальної продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються. Ми знаходимо правильний баланс між підтримкою нашої економіки та фермерських громад. Водночас ми зберігаємо непохитну підтримку України", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як раніше повідомляло видання Financial Times, Європейська комісія введе мито в розмірі 95 євро (103,26 долара) за тонну зернових з Росії та Білорусі. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Латвія запропонувала ЄС вихід із кризи з українським зерном

Нагадаємо, ще у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС.

22 лютого Сейм Латвії схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Тепер балтійська країна вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського аграрного експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки продукція може бути замінена товарами з України.

Також Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, а нижня палата парламенту країни закликає Єврокомісію заборонити імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com