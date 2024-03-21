П'ять країн Євросоюзу закликають Єврокомісію заборонити імпорт зерна з Росії в ЄС

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу. Міністри наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливого вкраденого з України зерна на ринок ЄС.

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Про це пише Міністерство сільського господарства Литви.

У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, також міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території ЄС.

За словами міністра сільського господарства Кястучіса Навіцкоса, санкцій ЄС проти Росії-агресора недостатньо, тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням чотирьох країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – каже Навіцкас.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

Ці кошти використовуються для виробництва ракет, безпілотників та іншої зброї, яка використовується для знищення цивільної інфраструктури, житлових будинків і людей.

У зверненні до ЄК йдеться, що необхідно припинити будь-яку торговельну діяльність, яка може посилити спроможність Росії та Білорусі продовжувати конфлікт в Україні, особливо тому, що частина російського імпорту може включати вкрадене зерно з окупованих територій України.

Міністри виступлять з пропозицією наступного тижня

Петицію підписали міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навіцкас, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, міністр регіональних справ Естонії Мадіс Каллас, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерскі та міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.

Виступити з цього питання планується 26 березня на найближчому засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС.

У повідомленні вказано, що російський імпорт також створює тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів ЄС.

"Тому ми готові працювати з вами, щоб вирішити безпосередні виклики, викликані російською війною, і знайти довгострокові рішення, які забезпечують роль ЄС у сталий торгівлі та забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у зверненні.

Латвія вже заборонила імпорт зерна з Росії

22 лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Поправки, підтримані Сеймом, забороняють також ввезення до Латвії сільськогосподарської та кормової продукції, що походить із Росії чи Білорусі, з інших третіх країн.

Пізніше уряд Латвії поширив заборону на всі овочі, фрукти, ягоди і горіхи, зернові і кормову сировину та готові корми для тварин.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а топім потрапляє і до Литви.

Джерело фото: ua.depositphotos.com