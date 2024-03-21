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Агро
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Пять стран Евросоюза призывают Еврокомиссию запретить импорт зерна из России в ЕС

Пять стран Евросоюза призывают Еврокомиссию запретить импорт зерна из России в ЕС
Еврокомиссию призывают запретить импорт зерна из России в ЕС. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский Союз. Министры отметили важность внедрения мер, направленных на недопущение возможного украденного из Украины зерна на рынок ЕС.

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Об этом пишет Министерство сельского хозяйства Литвы.

В обращении к еврокомиссарам, инициированному Литвой, также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение было эффективно реализовано на всей территории ЕС.

По словам министра сельского хозяйства Кястучиса Навицкоса, санкций ЕС против России-агрессора недостаточно, поэтому необходимы дополнительные меры для ограничения доступа российских товаров на рынок ЕС.

"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС пищевых продуктов происхождением из России и Беларуси. Общим обращением четырех стран мы стремимся решить неотложную проблему, которая нас объединяет. Пока Россия ведет жестокую незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС "К примеру, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро", - говорит Навицкас.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии отмечают, что Россия использует прибыль от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной.

Эти средства используются для производства ракет, беспилотников и другого оружия, используемого для уничтожения гражданской инфраструктуры, жилых домов и людей.

В обращении к ЕК говорится, что необходимо прекратить любую торговую деятельность, которая может усилить возможность России и Беларуси продолжать конфликт в Украине, особенно потому, что часть российского импорта может включать украденное зерно с оккупированных территорий Украины.

Министры выступят с предложением на следующей неделе

Петицию подписали министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, министр региональных дел Эстонии Мадис Каллас, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерски и министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборни.

Выступить по этому вопросу планируется 26 марта на ближайшем заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

В сообщении отмечено, что российский импорт также оказывает давление на внутренний рынок ЕС и непосредственно конкурирует с продукцией фермеров ЕС.

"Поэтому мы готовы работать с вами, чтобы решить непосредственные вызовы, вызванные российской войной, и найти долгосрочные решения, обеспечивающие роль ЕС в устойчивой торговле и обеспечении глобальной продовольственной безопасности", – говорится в обращении.

Латвия уже запретила импорт зерна из России

22 февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Поправки, поддержанные Сеймом, запрещают также ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России или Беларуси из других третьих стран.

Позже правительство Латвии распространило запрет на все овощи, фрукты, ягоды и орехи, зерновое и кормовое сырье и готовые корма для животных.

Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а топим попадает и в Литву.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко