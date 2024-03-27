Поляки обещают непростые переговоры с Украиной о торговле: хотят подписать протокол разногласий

Власти Польши обещают непростые переговоры с Украиной, желающие либерализации торговли с Европейским Союзом. Во время встречи польского и украинского правительств, в четверг 28 марта, страны должны подписать протокол разногласий и обсудить вопросы вступления Украины в ЕС.

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Встреча "в необычном формате"

Как сообщает Wnp.pl, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что 27 марта состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским. В ней примут участие представители аграрных ассоциаций двух стран.

Ожидается, что стороны обсудят общую торговлю сельскохозяйственной продукцией.

"Мы собираемся в необычной форме. Потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители разных аграрных ассоциаций. Мы хотим, чтобы этот диалог был сведен до уровня производителей", - сказал Секерский.

В то же время, он добавил, что переговоры будут "непростыми", ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским Союзом.

Украина и Польша подпишут протокол разногласий

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что на совместном заседании правительств Варшава стремится подписать протокол разногласий с Украиной, сообщает PAP.

По его словам, в ходе заседания будут доминировать военные и экономические вопросы. Также Шейна акцентировал, что государства должны подписать протокол разногласий между двумя правительствами.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией ", – сказал Шейна.

В то же время, заместитель главы польского МИД отметил, что во время встречи правительства могут обсудить вступление Украины в Евросоюз.

"Вопрос, который, по моему мнению, уже должен быть обсужден - это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров, и мы готовы помочь Украине в этом", - подчеркнул Шейна.

Польский политик также отметил, что государства на встрече могут поднять исторические вопросы.

"Нам также нужно урегулировать определенные исторические вопросы между Польшей и Украиной. Они сегодня не важнейшие, но они также позволяют нам разрядить атмосферу во многих вопросах", - отметил Шейна, не уточнив, о каких исторических разногласиях идет речь.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что встреча лидеров Польши и Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Глава польского правительства надеется, что стороны смогут принять решения, которые удовлетворят польских фермеров, но допускает временную остановку транзита некоторых украинских товаров через Польшу.

Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит украинского зерна через территорию Польши с 1 апреля этого года.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящий из пяти шагов.

28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждали возможное временное закрытие границы для движения товаров к решению накопившихся проблем, но украинская сторона это не подтвердила.

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что во время четырехчасовых переговоров между представителями Украины и Польши закрытие границы для движения товаров с Польшей не упоминалось.