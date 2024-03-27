Поляки обіцяють непрості переговори з Україною щодо торгівлі: хочуть підписати протокол розбіжностей

Влада Польщі обіцяє непрості переговори з Україною, яка хоче лібералізації торгівлі з Європейським Союзом. Під час зустрічі польського та українського урядів, у четвер 28 березня, країни мають підписати протокол розбіжностей та обговорити питання вступу України до ЄС.

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Зустріч "в незвичному форматі"

Як повідомляє Wnp.pl, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що 27 березня відбудеться зустріч з його українським колегою Миколою Сольським. У ній братимуть участь представники аграрних асоціацій двох країн.

Очікується, що сторони обговорять спільну торгівлю сільськогосподарською продукцією.

"Ми збираємося в незвичній формі. Тому що крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників, також будуть представники різних аграрних асоціацій. Ми хочемо, щоб цей діалог був зведений до рівня виробників", - сказав Секерський.

Водночас він додав, що переговори будуть "непрості", адже Україна вважає, що потрібно зберегти лібералізацію торгівлі з Європейським Союзом.

Україна та Польща підпишуть протокол розбіжностей

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що на спільному засіданні урядів Варшава прагне підписати протокол розбіжностей з Україною, повідомляє PAP.

За його словами, під час засідання домінуватимуть військові та економічні питання. Також Шейна акцентував, що держави повинні підписати протокол розбіжностей між двома урядами.

"Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією", - сказав Шейна.

Водночас заступник очільника польського МЗС зауважив, що під час зустрічі уряди можуть обговорити вступ України до Євросоюзу.

"Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені - це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому", - підкреслив Шейна.

Польський політик також зазначив, що держави на зустрічі можуть порушити історичні питання.

"Нам також потрібно врегулювати певні історичні питання між Польщею та Україною. Вони сьогодні не є найважливішими, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях", - зауважив Шейна, не уточнивши, про які історичні розбіжності йде мова.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що зустріч лідерів Польщі та України відбудеться 28 березня у Варшаві.

Очільник польського уряду сподівається, що сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять польських фермерів, але допускає тимчасову зупинку транзиту деяких українських товарів через Польщу.

Міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів із проханням призупинити транзит українського зерна через територію Польщі з 1 квітня цього року.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорювали можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем, але українська сторона це не підтвердила.

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час чотиригодинних переговорів між представниками України та Польщі закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася.