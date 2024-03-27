ЄС врахує вимоги Польщі та Франції щодо обмежень українського агроімпорту: скільки грошей втратить Україна

У новому проєкті угоди Європейського Союзу про продовження безмитної торгівлі з Україною частково врахують вимоги Польщі й Франції щодо обмежень на експорт української сільгосппродукції, які оцінили у 331 млн євро втрат для українського бюджету.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах ЄС.

Зазначається, що у новому проєкті, який мають затвердити посли країн-членів ЄС та схвалити Європарламент, частково враховані вимоги Польщі й Франції, а саме - оновлений базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції.

Орієнтуватися пропонують не лише на 2022 і 2023 роки, а і на другу половину 2021-го.

Попередній проєкт домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, котрий почнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022-2023 роки, коли для нього вже діяли пільги – відсутність мит і квот.

Пільговий режим, а також поява так званих «Шляхів солідарності», якими Україна поставляла свою агропродукцію, сприяли збільшенню агроімпорту до ЄС. У 2021-му, довоєнному році, цих факторів не було, а відтак обсяги постачань суттєво відрізнялися.

За оцінками Єврокомісії, озвучених на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, яким презентували оновлений проєкт угоди, Україна втратить 86 мільйонів євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 мільйон євро втрат для українського бюджету.

За даними співрозмовників "Радіо Свобода", Польща й Франція підтримали оновлений варіант угоди, заручившись підтримкою низки країн ЄС, зокрема Італії, Угорщини, Австрії. Проти поправок виступають, зокрема, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Люксембург.

Український агросектор став об’єктом негативних міфів, які не мають економічного підґрунтя

Україна розраховує на продовження дії безмитного та безквотного режиму торгівлі з ЄС та на розуміння та підтримку ЄС у ситуації, що склалась з нашим експортом, наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

“Якщо проаналізувати цифри станом на сьогодні, виходить що ми обговорюємо проблеми, масштаб яких насправді набагато менший. На жаль, український аграрний сектор став об’єктом негативних міфів, які насправді не мають економічного підґрунтя, а в основному стали продуктом політичної кон’юнктури”, - підкреслив Сольський.

Він зазначив, що український експорт зернових до ЄС повернувся на рівень до 2022 року. Майже рік Україна не поставляє у сусідні країни пшеницю, соняшник, кукурудзу і ріпак, абсолютну більшість агроекспорту вивозить морем.

За словами міністра, негативного впливу експорт української агропродукції на ринки ЄС немає, а подекуди виконує свою роль для стабілізації балансу цін.

Зокрема, частка українського м’яса птиці та яєць у загальному споживанні ЄС становить менше 2% та 1% відповідно. Ціна на цукор в ЄС і досі є значно вищою, ніж була до повномасштабного вторгнення. Якщо забрати з ринку український цукор, ціна в ЄС ще зросте.

Міністр агрополітики підкреслив, що Україна прагне вільної торгівлі з ЄС на конкурентних ринкових засадах.

“Будь-які обмеження лише послаблюють Україну економічно та прямо віддаляють основну мету – нашу з вами спільну перемогу над Росією у цій війні», - наголосив Микола Сольський.

Франція та Польща пропонують обмежити ввезення українських продуктів в ЄС

Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Такі заходи можуть обернутися для України втратою 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі, писало видання Politico.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України.

19 березня Європарламент і Європейська рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії

Постанова також передбачає "екстрене гальмування" імпорту особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Крім того депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також добилися від Єврокомісії твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, то на них знову будуть запроваджені мита протягом 14 днів.

Раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com