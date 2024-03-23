Макрон вимагає обмежити експорт української пшениці

Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Брюсселі заявив, що буде наполягати на запровадженні лімітів на експорт м'яких сортів української пшениці.

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, які не були включені до цього часу. Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно", - заявив Макрон, уточнивши, що мова іде про м’які сорти пшениці.

Президент Франції наголосив на важливості не допустити дестабілізації європейського ринку продовольства, закликавши сторони відшукати баланс.

"Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами", - підкреслив Макрон, додавши, що пояснив свою позицію президенту України Володимиру Зеленському.

За його словами, це є цілком виправдано, "тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною".

Франція та Польща пропонують обмежити ввезення українських продуктів в ЄС

Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Такі заходи можуть обернутися для України втратою 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України.

19 березня Європарламент і Європейська рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії

Постанова також передбачає "екстрене гальмування" імпорту особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Крім того депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також добилися від Єврокомісії твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, то на них знову будуть запроваджені мита протягом 14 днів.

Раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com