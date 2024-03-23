Макрон требует ограничить экспорт украинской пшеницы

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что будет настаивать на введении лимитов на экспорт мягких сортов украинской пшеницы.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Позиция Франции – получить гарантии на включение в перечень товаров, в отношении которых должны срабатывать ограничения, которые не были включены до сих пор. Я думаю, что это абсолютно справедливо и пропорционально", – заявил Макрон, уточнив, что речь идет о мягких сортах пшеницы.

Президент Франции подчеркнул важность не допустить дестабилизации европейского рынка продовольствия, призвав стороны отыскать баланс.

"Мы хотим, чтобы Украина и ее производители могли продолжать экспортировать в этих сложных условиях - это была начальная цель, и мы ее придерживаемся. Но мы не хотим, чтобы за этим стояли лишь несколько производителей и кто-то имел определенные корыстные интересы. Иногда именно европейские производители или большие группы собираются воспользоваться этим соглашением, чтобы производить в Украине и реимпортировать по менее обременительным правилам", - подчеркнул Макрон, добавив, что объяснил свою позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, это вполне оправданно, "потому что это также то, что делает европейскую перспективу Украины и ее собственную кандидатуру приемлемой".

Франция и Польша предлагают ограничить ввоз украинских продуктов в ЕС

Франция поддержала призывы Польши об ограничении экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Такие меры могут обернуться для Украины потерей 1,2 млрд евро доходов от торговли.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности выступая против поставки дешевого продовольствия из Украины.

19 марта Европарламент и Европейский совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны России

Постановление также предусматривает "экстренное торможение" импорта особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Еврокомиссии жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, на них снова будут введены пошлины в течение 14 дней.

Ранее Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Источник фото: ua.depositphotos.com