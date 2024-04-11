Украина может потерять миллиард евро из-за новых торговых ограничений ЕС

Европейский Союз планирует продлить льготный режим торговли с Украиной, но с определенными ограничениями для некоторых видов сельхозпродукции, из-за чего украинский бюджет может потерять около миллиарда евро в течение года.

Об этом в эфире Украинского радио заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, новое соглашение с ЕС отличается от условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение 2023 года и должны закончиться после 5 июня.

"Вводится экстренное торможение – определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23 годах, но также и был включен вторую половину 2021 года... Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов – в частности сахар – которые в 2023 году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - отметил Марчук.

Он подчеркнул, что в результате новых условий торговли Украина может потерять около 1 миллиарда евро в течение года, которые могли бы быть направлены на поддержку обороноспособности страны.

"Европейцы должны понимать, что то, что они помогли в 2022 году - это была помощь, потому что в Украине началась война, и сейчас она никуда не исчезла. Россия продолжает атаковать, Россия продолжает войну и ограничения будут очень вредить поддержке нашей армии", – подчеркнул Марчук.

Он также отметил, что вместе с принятыми нормами по Украине в контексте "экстренного торможения" будут приняты и пошлины – будет облагаться пошлиной продукция зерновой линии группы.

"Поэтому, когда мы говорили европейцам, что вы сейчас говорите, что есть какое-то засилье продукции, что эта продукция приводит к неконкурентности европейского фермера из третьих стран мира, то удивительно, почему вы обращаете внимание в первую очередь на Украину, но никоим образом не обращаете внимание на российские продукты", – сказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады.

Он надеется, что вскоре будет снято напряжение среди аграриев Польши, которые постоянно поднимают вопрос наплыва украинского зерна.

Но вопрос транзита товаров остается одним из самых сложных в переговорах между Украиной и Польшей, в частности, на уровне профильных министров.

В то же время Марчук отметил, что вопрос блокирования на таможенных пунктах с Польшей будет предметом переговоров следующей встречи, которая состоится, как ожидается, в середине апреля.

Напомним, 27 марта послы Европейского союза согласовали новые условия торгового соглашения с Украиной ("торгового безвиза") еще на год с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений. Оно будет относиться к определенному перечню продуктов из Украины (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар).

Теперь Европарламент и Европейский совет должны окончательно утвердить это соглашение. Положения должны быть опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

"Украинский агросектор стал объектом мифов без экономической основы"

Украина рассчитывает на продолжение действия беспошлинного и бесквотного режима торговли с ЕС и понимание и поддержку ЕС в ситуации, которая сложилась с нашим экспортом, подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Если проанализировать цифры по состоянию на сегодняшний день, получается, что мы обсуждаем проблемы, масштаб которых на самом деле намного меньше. К сожалению, украинский аграрный сектор стал объектом негативных мифов, которые на самом деле не имеют экономической основы, а в основном стали продуктом политической конъюнктуры"., – подчеркнул Сольский.

Он отметил, что украинский экспорт зерновых в ЕС вернулся на уровень к 2022 году. Почти год Украина не поставляет в соседние страны пшеницу, подсолнечник, кукурузу и рапс, большинство агроэкспорта вывозит морем.

По словам министра, негативного влияния на экспорт украинской агропродукции на рынки ЕС нет, а иногда выполняет свою роль для стабилизации баланса цен.

В частности, доля украинского мяса птицы и яиц в общем потреблении ЕС составляет менее 2% и 1% соответственно. Цена на сахар в ЕС до сих пор значительно выше, чем была до полномасштабного вторжения. Если убрать с рынка украинский сахар, цена в ЕС еще вырастет.

Министр агрополитики подчеркнул, что Украина стремится к свободной торговле с ЕС на конкурентных рыночных началах.

"Любые ограничения только ослабляют Украину экономически и прямо удаляют основную цель - нашу с вами общую победу над Россией в этой войне", - подчеркнул Николай Сольский.

Франция и Польша предлагают ограничить ввоз украинских продуктов в ЕС

Франция поддержала призывы Польши об ограничении экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Такие меры могут обернуться для Украины потерей 1,2 млрд евро доходов от торговли, писало издание Politico.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com