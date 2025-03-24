Непродовження угоди про безмитну торгівлю з ЄС стане ударом для України

Україна може стикнутися з "руйнівними" наслідками для економіки, якщо не буде продовжена угода про безмитну торгівлю з Європейським Союзом.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.

Він нагадав, що термін дії надзвичайних торговельних заходів ЄС, які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня, а для продовження залишається зовсім небагато часу.

Запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, ці заходи були покликані підтримати економіку України, але деякі країни-члени ЄС відмовилися від них, посилаючись на занепокоєння щодо їх впливу на внутрішній ринок.

"ЄС є нашим ключовим торговельним партнером, і тому для нас було б дуже шкідливо, якби ми опинилися в ситуації, яка була до війни", — заявив Марченко.

За його словами, Україна залежить від експорту, який є основним джерелом надходжень валютної виручки в країну. За даними уряду, доходи від експорту до ЄС в рамках "автономних торговельних заходів" становили майже десяту частину експортної виручки країни у розмірі $41 млрд у 2024 році.

Ці доходи можуть опинитися під загрозою, якщо ЄС вчасно не поновить угоду про безмитну торгівлю. Українські та європейські чиновники занепокоєні тим, що часові рамки є занадто стислими для переговорів напередодні закінчення терміну дії угоди. Хоча Брюссель і Київ домовилися розширити взаємний доступ до ринків за межами нинішньої схеми, жодного прогресу поки що не досягнуто.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення. Тим не менш, велика частка експорту, яку Україна відправляє своїм сусідам, насправді йде транзитом до інших покупців.

Політичне питання

Як пише Financial Times, дешевий український сільськогосподарський імпорт став політичним питанням у Польщі, де уряд прем'єр-міністра Дональда Туска шукає підтримки фермерів, які традиційно є основним електоратом опозиційної партії "Право і справедливість".

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили односторонні заборони на імпорт українських зернових та інших продуктів харчування два роки тому, порушуючи спільну торговельну політику ЄС.

Під час останнього поновлення торговельних заходів ЄС такі країни, як Польща, Франція та Угорщина, наполягали на запровадженні механізму "надзвичайного гальмування", який би накладав тарифи на українські поставки продуктів, включаючи яйця, цукор, овес та мед, якщо обсяги перевищують певні рівні, щоб захистити внутрішні ціни та захистити своїх фермерів.

У п'ятницю міністр сільського господарства України закликав Польщу використати своє шестимісячне головування в ЄС для просування продовження торговельної угоди.

Представники ЄС визнають, що Варшава не надто прагне розширювати лібералізацію торгівлі з Україною напередодні польських президентських виборів у травні, і що дружні до Росії країни, такі як Словаччина та Угорщина, також, ймовірно, будуть проти такого кроку.

Переговори за статтею 29 ЄС, яка передбачає взаємну лібералізацію торгівлі з третіми країнами, не просунулися, і зараз для цього "вже занадто пізно", оскільки це вимагатиме широких переговорів, які "будуть непростими", сказав чиновник ЄС.

Тимчасове поновлення чинної угоди є найбільш вірогідним запасним варіантом, який є кращим для України, ніж торговельні умови, що існували до вторгнення, додав чиновник.

Представник Єврокомісії заявив, що вона "незабаром" представить Україні пропозиції щодо "просування взаємної лібералізації тарифів".

"Послання дуже просте: наші виробники потребують передбачуваності щодо експорту, ЄС не може розпочати переговори за тиждень до закінчення терміну дії чинного регулювання", — наголосив Марченко.

Справедлива угода

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу аграрну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру після того, як виробники ЄС поскаржилися, що великі поставки спричинили обвал цін на цукор.