Україну очікує різке скорочення імпорту цукру: у чому причина

Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру після того, як виробники ЄС поскаржилися, що великі поставки спричинили обвал цін на цукор.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що імпорт цукру з України став частиною більшої дилеми, з якою ЄС зіткнувся протягом останніх трьох років.Спочатку Брюссель надав вільний доступ українській продукції до європейських сільськогосподарських ринків, але протести фермерів ЄС призвели до запровадження мит.

Фермери ЄС стверджують, що імпорт з України скорочує місцеві поставки, знижуючи ціни та ускладнюючи продажі.

Намір скоротити імпорт цукру обговорював комісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен під час зустрічі з лідерами французьких фермерських профспілок. Єврокомісар також пообіцяв, скоротити й інший імпорт агропродукції з України, не повідомляючи деталей.

Представники Єврокомісії своєю чергою зауважили, що їм відомо про занепокоєння фермерів ЄС та держав-членів щодо певного імпорту української сільськогосподарської продукції, але відмовилися від подальших коментарів.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу аграрну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.

Експорт цукру з обмеженнями

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Скарги європейських фермерів на недобросовісну конкуренцію спонукали ЄС у липні минулого року знову запровадити квоту на цукор з України через збільшення обсягів імпорту.

Але з 1 січня 2025 року українські виробники отримали можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит. За перші 5 місяців 2025 року українські виробники матимуть можливість експортувати в ЄС 107,3 тис. т.

За перші шість місяців 2024/25 маркетингового року, тобто з вересня 2024 по лютий 2025 року, Україна експортувала понад 403,5 тисячі тонн цукру. Переважна більшість цього обсягу – 98,4% – була спрямована на світовий ринок, тоді як 1,6% пішло до країн Європейського Союзу.