За пів року Україна експортувала понад 400 тисяч тонн цукру

За перші шість місяців 2024/25 маркетингового року, тобто з вересня 2024 по лютий 2025 року, Україна експортувала понад 403,5 тисячі тонн цукру. Переважна більшість цього обсягу – 98,4% – була спрямована на світовий ринок, тоді як 1,6% пішло до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

У лютому експорт українського цукру до ЄС відновився і склав 6 559 тонн. Основними країнами-імпортерами стали Болгарія, яка отримала 72% цього обсягу, а також Греція та Італія, куди пішло по 12%.

Серед основних напрямків експорту українського цукру за перші шість місяців маркетингового року виділяються Туреччина, яка отримала 18% усього експорту, а також Лівія, Північна Македонія, Сомалі та Шрі-Ланка.

У виробничому сезоні 2024 року українські підприємства виготовили 1,8 мільйона тонн цукру. Водночас внутрішній ринок країни оцінюється приблизно в 900 тисяч тонн на рік, що означає значний експортний потенціал галузі.

Delo.ua раніше повідомляло, що з 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.

Нагадаємо, що світове виробництво цукру за підсумками 2023/24 маркетингового року (МР) зросло на 2,8 мільйона тонн порівняно з попереднім роком і оцінюється в 186,6 мільйона тонн.