Гетманцев предупредил о возможной экономической катастрофе из-за отмены таможенного "безвиза" для украинских товаров в ЕС

Одним из последствий введения администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных тарифов для стран-партнеров по всему миру является, в частности, решение Евросоюза о непродлении таможенного "безвиза" для украинских товаров в ЕС.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого выступило издание Delo.ua.

Отмена таможенного безвиза с ЕС: возможные последствия

Данило Гетманцев отметил, что основную угрозу для экономики Украины представляет не столько решение США о введении таможенного тарифа на украинские товары, сколько введение высоких таможенных тарифов странами - торговыми партнерами США в ответ.

"Основную угрозу (для экономики Украины — ред.) я вижу в таможенных ответах стран на введенные против них таможенные тарифы США. Речь идет о больших рынках Евросоюза и Китая, которые для защиты своего товаропроизводителя вынуждены будут не только отвечать пошлинами на товары из США, но и вводить пошлины и другие ограничения в отношении Украины", — предупреждает Данило Гетманцев.

Именно результатом таких действий стран ЕС в ответ на новые пошлины США и стало непродолжение с 5 июня таможенного "безвиза" для украинских товаров в ЕС.

"Это очень печальная для Украины новость, которая плохо повлияет на развитие украинской экономики и экспортного потенциала в частности", — предостерегает политик.

По его словам, для украинской экономики это действительно может иметь катастрофические последствия.

В этой ситуации, уверен Гетманцев, все будет зависеть от успехов экономического блока украинского правительства в переговорах с Еврокомиссией.

"Думаю, возможны как минимум какие-то компромиссные варианты. Мы должны требовать от экономического блока правительства, чтобы они обеспечили для бизнеса мягкий переход. Это очень принципиально. Это сейчас вопрос №1", — считает глава профильного парламентского комитета.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Financial Times заявил, что непродление соглашения о беспошлинной торговле с ЕС может иметь "разрушительные последствия" для Украины.

Выступление Даниила Гетманцева на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве

Он, в частности, напомнил, что срок действия чрезвычайных торговых мер ЕС, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня, а для продления остается совсем немного времени. Введенные после полномасштабного вторжения России в 2022 году эти меры были призваны поддержать экономику Украины, но некоторые страны-члены ЕС отказались от них, ссылаясь на обеспокоенность их влиянием на внутренний рынок.

По его словам, Украина зависит от экспорта, являющегося основным источником поступлений валютной выручки в страну. По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках "автономных торговых мер" составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере 41 млрд долларов в 2024 году. Эти доходы могут оказаться под угрозой, если ЕС вовремя не возобновит соглашение о беспошлинной торговле.