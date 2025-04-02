Україна отримає $432 млн від Світового банку для відновлення транспортної інфраструктури. В Києві Міністерство розвитку та Світовий банк підписали угоди в рамках проєкту Drive ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні").

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Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відомо про проєкт

Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт передбачає:

капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах України;

реформування системи національних автомобільних доріг;

встановлення модульних мостів;

технічну допомогу.

Проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця.

Частина фінансування включає 212 млн доларів від МБРР за підтримки Уряду Японії та 10 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025-2028 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.