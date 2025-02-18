12,6 млрд грн на дороги у 2025 році: як розподілять кошти та що планують зробити

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Про це повідомив представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд гривень., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році", - зазначив Мельничук.

За його словами, також урядом затверджено:

перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році;

перелік об’єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури, та обсяги їх співфінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2025 році;

перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Як уточнив народний депутат Олексій Гончаренко, постановою Кабміну передбачено:

будівництво, ремонт і реконструкція автошляхів;

розвиток пунктів пропуску на кордоні;

проєкти в межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF);

державні запозичення на відновлення транспортної інфраструктури.

Головним розпорядник коштів призначено Держагентство відновлення.

Зауважимо, у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду були спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжила отримувати фінансування.

Так, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".