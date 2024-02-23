Кабмін спрямував понад 17 млрд гривень на утримання доріг

Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури спрямовано 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що мова йде про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році.

Крім того, уряд затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

Цим Порядком визначаються:

цілі і напрями використання бюджетних коштів;

завдання головного розпорядника бюджетних коштів;

розподіл бюджетних коштів за напрямами використання;

перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році тощо.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду будуть спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.

Передбачається, що фінансування дорожньої галузі на 2024 рік буде здійснюватися таким чином: