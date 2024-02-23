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Кабмін спрямував понад 17 млрд гривень на утримання доріг
Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури спрямовано 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що мова йде про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році.
Крім того, уряд затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Цим Порядком визначаються:
- цілі і напрями використання бюджетних коштів;
- завдання головного розпорядника бюджетних коштів;
- розподіл бюджетних коштів за напрямами використання;
- перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році тощо.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду будуть спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.
Передбачається, що фінансування дорожньої галузі на 2024 рік буде здійснюватися таким чином:
- для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних із утриманням доріг взимку, використовуватимуться залишки коштів із державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не були витрачені в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки);
- на дороги, які є необхідними для військових потреб, кошти надійдуть із резервного фонду уряду України;
- будівництво та ремонт доріг відбуватиметься в рамках проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.