Кабмин направил более 17 млрд гривен на содержание дорог

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры направлено 17,104 млрд. грн. на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о средствах, которые поступили в Дорожный фонд в предыдущие годы и не были использованы в 2023 году.

Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.

Этим Порядком определяются:

цели и направления использования бюджетных средств;

задачи главного распорядителя бюджетных средств;

распределение бюджетных средств по направлениям использования;

перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемов их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году и т.д.

Напомним, в ноябре 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда будут направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит получать финансирование.

Предполагается, что финансирование дорожной отрасли на 2024 год будет осуществляться следующим образом: