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В Киеве возле станции метро "Дарница" реконструируют путепровод
В 2024 году в Днепровском районе столицы начнется реконструкция путепровода по пересечению ул. Строителей и просп. Броварской и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции "Дарница".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Капитально не ремонтировали 60 лет
Отмечается, что путепровод на пересечении ул. Строителей с просп. Броварской и Святошино-Броварской линией метрополитена в Киеве ввели в эксплуатацию еще в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали.
"Дорожная одежда сооружения и гидроизоляция мостового полотна изношены. Деформационные швы со временем утратили герметичность, а бетон и армирование на железобетонных участках пролетных строений и опор - подверглись коррозии", - отметили в КГГА.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, сооружение не отвечает действующим нормам грузоподъемности. Его габариты не отвечают современным нормативам.
"Так, подмостовой габарит путепровода не соответствует нормам высоты, а барьерное ограждение – нормам безопасности дорожного движения", - отметили в КГГА.
Реконструируют с учетом современных требований
Как сообщают в КГГА, во время реконструкции запланировано устроить новые конструкции путепровода: мостового полотна, пролетных строений, опор, фундаментов, перильной и барьерной ограды, опор освещения.
Также отремонтируют подземные и надземные коммуникации, обновят транспортные развязки и подходы к сооружению.
"На тротуарах обустроят велодорожку. Кроме этого специалисты позаботятся о беспрепятственном доступе лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - обещают в КГГА.
Там добавляют, что реконструкция путепровода увеличит пропускную способность транспортной развязки и создаст безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения.
Отметим, в КГГА не называют никаких сроков проведения ремонтных работ.
В августе прошлого года Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений сочла путепровод возле метро "Дарница" недееспособным .
Как сообщало издание «Вечерний Киев», около 20 путепроводов в столице нуждаются в капитальном ремонте. Ремонт путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом утвержден в плане ремонтов на 2024 год.
Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве
5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.
Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.
Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.
1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.