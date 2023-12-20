В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу (ФОТО)

В среду, 20 декабря, в Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня открыли движение по Дегтяревскому путепроводу - для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Теперь это - фактически новый объект", - отметил городской голова.

Он напомнил, что построен путепровод был в 1963 году и с тех пор его капитально не обновляли, а объект находился в аварийном состоянии.

По словам Кличка, строители разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками.

Новый путепровод на 1м выше предыдущего. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м, а длина путепровода – 36 м вместо 33 м.

Как отметил мэр столицы, улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты холста.

Открыто движение и заездами и съездами с нового путепровода.

"Весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории у съездов и заездов завершат следующей весной. Также обустроят велодорожки и тротуары", - добавил Кличко.

Дегтяревский путепровод

В июне в Киеве приступили к реконструкции Дегтяревского путепровода. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн. грн.

30 сентября во время работ произошел обвал балок. Во время выполнения монтажа 7-й балки она потеряла свою стойкость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальская".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Причин (обвала – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одни из многих причин", – отметил он.

Как сообщила пресс-служба выполняющей работы группы RDS, для бюджета Киева стоимость реконструкции Дегтяровского путепровода не увеличится.Там отметили, что устранение всех недостатков будет производиться за счет RDS.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.

Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.