У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом (ФОТО)

У середу, 20 грудня, у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Тепер це - фактично новозбудований обʼєкт", - зауважив міський голова столиці.

Він нагадав, що побудований шляхопровід був у 1963 році, і з того часу його капітально не оновлювали, а обʼєкт перебував в аварійному стані.

За словами Кличка, будівельники розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.

Новий шляхопровід на 1м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м, а довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.

Як зауважив мер столиці, покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.

Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Наразі відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

"Увесь комплекс робіт, а саме - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари", - додав Кличко.

Дегтярівський шляхопровід

У червні в Києві почали реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу. Роботи мали тривати до 30 листопада.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, вартість реконструкції становить 934,7 млн грн.

30 вересня під час робіт стався обвал балок. Під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

Як повідомила пресслужба групи RDS, яка виконує роботи, для бюджету Києва вартість реконструкції Дегтярівського шляхопроводу не збільшиться.Там зазначили, що усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок RDS.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.