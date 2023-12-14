Киев ввел компенсацию "лишних" поездок наземным транспортом между "Теремками" и "Лыбидской": когда заработает система

Киевский городской совет 14 декабря принял решение, которое позволит пассажирам метро не переплачивать за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбедская" вследствие недавнего закрытия движения поездов между ней и следующей станцией "Демеевская".

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, киевляне будут "получать компенсацию поездок" за пересадку на автобусы и троллейбусы, благодаря чему проезд с обособленного ныне участка Оболонско-Теремковской линии до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 гривен.

По его словам, во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке, а ночью "лишние" поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро, будет платить только за одну поездку. Система возврата поездок заработает с понедельника, 18 декабря. Детали ее работы будут опубликованы в пятницу.

Что произошло с линией метро на Теремки

Напомним, что движение между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" было экстренно закрыто 8 декабря по причинам безопасности - из-за чрезмерного протекания воды с песком в тоннель. Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций – от "Демеевской" до "Теремков". Впрочем, они продолжили круглосуточную работу в режиме укрытия.

Вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-м, на который власти обещали выпускать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы останавливаются только у станций метро, а дополнительной и конечной остановкой является "Кибернетический центр". Также изменены другие маршруты автобусов и троллейбусов, чтобы усилить дублирование метро.

Однако уже с 13 декабря было восстановлено движение между "Демеевской" и "Теремками" по обоим туннелям в челночном режиме. Поскольку там работают всего два поезда, интервал движения на участке составляет 13-18 минут, что радикально больше, чем когда метро здесь работало в нормальном режиме.

Кроме того, с 13 декабря непосредственно между соседними станциями "Лыбедская" и "Демеевская" запущен временный автобусный мини-маршрут №60. Впрочем, его недостатком является отсутствие удобной пересадки с метро в направлении от "Демеевской" к "Лыбедской", поскольку из-за отсутствия в этом месте возможности левого поворота на проспекте Науки автобусы вынуждены оборачиваться через развязку на улице Саперно-Слободской.