У Києві біля станції метро "Дарниця" реконструюють шляхопровід

У 2024 році у Дніпровському районі столиці розпочнеться реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції "Дарниця".

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Капітально не ремонтували 60 років

Зазначається, що шляхопровід на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції "Дарниця" у Києві ввели в експлуатацію ще у 1963 році та жодного разу капітально не ремонтували.

"Дорожній одяг споруди та гідроізоляція мостового полотна зношені. Деформаційні шви з часом втратили герметичність, а бетон та армування на залізобетонних ділянках прогонових будов і опор – піддались корозії", - зауважили в КМДА.

Крім того, споруда не відповідає чинним нормам вантажопід’ємності. Її габарити не відповідають сучасним нормативам.

"Так, підмостовий габарит шляхопроводу не відповідає нормам висоти, а бар’єрна огорожа – нормам безпеки дорожнього руху", - зауважили в КМДА.

Реконструюють з урахуванням сучасних вимог

Як повідомляють в КМДА, під час реконструкції заплановано влаштувати нові конструкції шляхопроводу: мостового полотна, прогонових будов, опор, фундаментів, перильної та бар’єрної огорожі, опор освітлення.

Також відремонтують підземні та надземні комунікації, оновлять транспортну розв’язку та підходи до споруди.

"На тротуарах облаштують велодоріжку. Окрім цього, фахівці подбають про безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - підкреслюють в КМДА.

Там додають, що реконструкція шляхопроводу збільшить пропускну спроможність транспортної розв’язки та створить безпечні й комфортні умови пересування для всіх учасників дорожнього руху.

Наразі в КМДА не називають жодних термінів проведення ремонтних робіт.

Зауважимо, у серпні минулого року Комісія з перевірки стану мостових споруд визнала шляхопровід біля метро "Дарниця" непрацездатним.

Як повідомляло видання «Вечірній Київ»близько 20 шляхопроводів у столиці потребують капітального ремонту. Ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом затверджений у плані ремонтів на 2024 рік.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.