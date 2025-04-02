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Украина получит $432 млн от Всемирного банка для восстановления транспортной инфраструктуры
Украина получит $432 млн от Всемирного банка по восстановлению транспортной инфраструктуры. В Киеве Министерство развития и Всемирный банк подписали соглашения в рамках проекта Drive ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине").
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Что известно о проекте
Реализацией проекта будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Проект предусматривает:
- капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах Украины;
- реформирование системы национальных автомобильных дорог;
- установка модульных мостов;
- техническая помощь.
Проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце прошлого месяца.
Часть финансирования включает 212 млн. долларов от МБРР при поддержке Правительства Японии и 10 млн. долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.
Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в период 2025-2028 годов.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.