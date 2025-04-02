Украина получит $432 млн от Всемирного банка для восстановления транспортной инфраструктуры

Украина получит $432 млн от Всемирного банка по восстановлению транспортной инфраструктуры. В Киеве Министерство развития и Всемирный банк подписали соглашения в рамках проекта Drive ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине").

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Что известно о проекте

Реализацией проекта будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Проект предусматривает:

капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах Украины;

реформирование системы национальных автомобильных дорог;

установка модульных мостов;

техническая помощь.

Проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце прошлого месяца.

Часть финансирования включает 212 млн. долларов от МБРР при поддержке Правительства Японии и 10 млн. долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.

Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в период 2025-2028 годов.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.