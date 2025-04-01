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Восстановление Украины: утверждено еще 14 проектов по отстройке жилья и медицинской инфраструктуры
Экспертная рабочая группа утвердила еще 14 проектов в разных регионах страны для финансирования в рамках Программы обновления Украины III.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
В частности, пять проектов по восстановлению жилищного фонда, а именно строительства, реконструкции и капитального ремонта, были одобрены в трех областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской. Общая сумма финансирования составила 245 млн гривен .
В сфере реконструкции медицинских учреждений экспертная рабочая группа поддержала 10 проектов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской и Львовской областях. В настоящее время выделено более 750 млн гривен на обновление и модернизацию медицинской инфраструктуры.
Как отметил министр развития общин и территорий Алексей Рябыкин на предыдущих заседаниях Экспертная рабочая группа уже одобрила более 100 проектов по направлению энергетической устойчивости и в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения почти на 3 млрд гривен.
Программа восстановления Украины
Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.
В июне 2024 года между Украиной и ЕИБ было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн евро.
Эти средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии РФ регионах, а также в тех областях, которые приняли значительное количество внутренне перемещенных лиц. Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.
В рамках предыдущих двух этапов программы уже реализуется 225 проектов на сумму более 500 млн евро.
Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.