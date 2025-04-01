Восстановление Украины: утверждено еще 14 проектов по отстройке жилья и медицинской инфраструктуры

Экспертная рабочая группа утвердила еще 14 проектов в разных регионах страны для финансирования в рамках Программы обновления Украины III.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В частности, пять проектов по восстановлению жилищного фонда, а именно строительства, реконструкции и капитального ремонта, были одобрены в трех областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской. Общая сумма финансирования составила 245 млн гривен .

В сфере реконструкции медицинских учреждений экспертная рабочая группа поддержала 10 проектов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской и Львовской областях. В настоящее время выделено более 750 млн гривен на обновление и модернизацию медицинской инфраструктуры.

Как отметил министр развития общин и территорий Алексей Рябыкин на предыдущих заседаниях Экспертная рабочая группа уже одобрила более 100 проектов по направлению энергетической устойчивости и в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения почти на 3 млрд гривен.

Программа восстановления Украины

Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.

В июне 2024 года между Украиной и ЕИБ было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн евро.

Эти средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии РФ регионах, а также в тех областях, которые приняли значительное количество внутренне перемещенных лиц. Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.

В рамках предыдущих двух этапов программы уже реализуется 225 проектов на сумму более 500 млн евро.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.