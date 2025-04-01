Відновлення України: затверджено ще 14 проєктів з відбудови житла та медичної інфраструктури

Експертна робоча група затвердила ще 14 проєктів у різних регіонах країни для фінансування в межах Програми відновлення України III.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема п'ять проєктів з відновлення житлового фонду, а саме будівництва, реконструкції та капітального ремонту, були схвалені в трьох областях України: Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській. Загальна сума фінансування склала 245 млн гривень.

У сфері реконструкції медичних закладів Експертна робоча група підтримала 10 проєктів у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській та Львівській областях. Наразі виділено понад 750 млн гривень на оновлення та модернізацію медичної інфраструктури.

Як зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Рябикін на попередніх засіданнях Експертна робоча група вже схвалила понад 100 проєктів за напрямом енергетичної стійкості та у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання і водовідведення на майже 3 млрд гривень.

Програма відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

У червні 2024 року між Україною та ЄІБ було укладено Фінансову угоду, яка передбачає залучення 100 млн євро.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що постраждали від військової агресії РФ, а також у тих областях, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет місцевим бюджетам.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізується 225 проєктів на суму понад 500 млн євро.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.