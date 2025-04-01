На Київщині за три роки відбудовано 70% усіх пошкоджених обʼєктів – Мінрозвитку

На Київщині вже відновлено 70% пошкоджених об'єктів, що включає 21 тисячу відремонтованих будинків, шкіл, лікарень та інших важливих споруд. Крім того, понад 17 тисяч родин отримали компенсації за втрачене або пошкоджене житло.

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Дуже символічно, що сьогодні ми говоримо про розвиток, досягнення та майбутнє регіону. Звітуємо про результати відбудови. Київщина сьогодні є прикладом відновлення не тільки для інших регіонів, а й для інших країн світу”, – зазначив він.

Відбудова Київщини

31 березня, у день третьої річниці звільнення Київської області, Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень на підтримку проєктів відновлення регіону.

Кабмін ухвалив рішення про виділення 1,5 мільярда гривень для завершення вже розпочатих 44 проєктів відбудови на Київщині.

Також з “Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури” виділено кошти для завершення реконструкції стадіону “Чемпіон” в Ірпені – проєкту відновлення United24. На локації буде підсилено несучі конструкції, облаштовано умови інклюзивного доступу до трибун, оновлено систему електропостачання та проведено благоустрій прилеглої території.

Крім того, перерозподілено 25,1 мільйона гривень для звершення будівництва 8 багатоквартирних будинків з раніше виділених коштів. До цього за кошти UNITED24 вже було відновлено 10 будинків у Бородянці, Ірпені та Гостомелі. Кошти вдалося перерозподілити завдяки тому, що роботи на цих обʼєктах були завершені швидко та ефективно, що допомогло зекономити фінансування.

Окремо Кулеба відзначив співпрацю Київщини з міжнародними партнерами. Один із прикладів — проєкт "Містечко Хансена" в Тарасівці, де вже проживають понад 500 родин.

Додамо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. Уряд України з перших днів деокупації розпочав цю роботу.

Нагадаємо, уряд виділив 5 мільярдів гривень субвенції в рамках “Програми відновлення України”. Ці кошти розподілені між бюджетами громад для реалізації проєктів з відновлення пошкодженої або морально застарілої інфраструктури.