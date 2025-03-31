- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На відбудову Київщини потрібно близько 37,6 млрд доларів – Шмигаль
За останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. Уряд України з перших днів деокупації розпочав цю роботу.
Про це 31 березня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про виділення додаткових 1,5 млрд грн", — повідомив Шмигаль.
Наразі уряд ухвалив низку важливих рішень:
- вдосконалює алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови;
- виділив Київській ОВА ще майже 36 млн грн на завершення робіт з відновлення стадіону "Чемпіон" в місті Ірпінь;
- виділив додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків в Ірпині;
- виділив 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони.
Нагадаємо, уряд виділив 5 мільярдів гривень субвенції в рамках “Програми відновлення України”. Ці кошти розподілені між бюджетами громад для реалізації проєктів з відновлення пошкодженої або морально застарілої інфраструктури.