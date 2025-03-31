На відбудову Київщини потрібно близько 37,6 млрд доларів – Шмигаль

За останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. Уряд України з перших днів деокупації розпочав цю роботу.

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Про це 31 березня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про виділення додаткових 1,5 млрд грн", — повідомив Шмигаль.

Наразі уряд ухвалив низку важливих рішень:

вдосконалює алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови;

виділив Київській ОВА ще майже 36 млн грн на завершення робіт з відновлення стадіону "Чемпіон" в місті Ірпінь;

виділив додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків в Ірпині;

виділив 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони.

Нагадаємо, уряд виділив 5 мільярдів гривень субвенції в рамках “Програми відновлення України”. Ці кошти розподілені між бюджетами громад для реалізації проєктів з відновлення пошкодженої або морально застарілої інфраструктури.