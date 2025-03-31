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На восстановление Киевщины нужно около 37,6 млрд долларов – Шмигаль
По последней оценке Всемирного банка потребности на восстановление Киевской области составляют около 37,6 млрд долларов. Правительство Украины с первых дней деоккупации начало эту работу.
Об этом 31 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Для завершения уже начатых проектов восстановления в Киевской области из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии принимаем протокольное поручение о выделении дополнительных 1,5 млрд грн", — сообщил Шмигаль.
В настоящее время правительство приняло ряд важных решений:
- усовершенствует алгоритм получения компенсации за уничтоженное индивидуальное жилье для его восстановления;
- выделил Киевской ОВА еще почти 36 млн грн в завершение работ по возобновлению стадиона "Чемпион" в городе Ирпень;
- выделил дополнительное финансирование в завершение строительства восьми многоквартирных домов в Ирпене;
- выделил 5,2 млрд грн Агентству восстановления и областным администрациям для восстановления и эксплуатации дорог во фронтовых и прифронтовых регионах, приоритетно используемых нашими Силами безопасности и обороны.
Напомним, в ряд выделил 5 миллиардов гривен субвенции в рамках "Программы восстановления Украины". Эти средства распределены между бюджетами общин для реализации проектов восстановления поврежденной или морально устаревшей инфраструктуры.