Отстройка Украины: в рамках "Армии восстановления" уже выдано 30 тысяч направлений

С начала текущего года уже выдано более 30 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых ВПЛ, которые приобщаются к работам по восстановлению страны в рамках правительственного проекта "Армия восстановления". Им выплачено 290 млн. грн. заработной платы.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Тем, кто состоит на учете в службе, предлагают различные виды работ с оплатой до 12 тысяч гривен в месяц. Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины.

Самые активные регионы:

Харьковская область — 36 тыс. направлений;

— 36 тыс. направлений; Донецкая область — 29 тыс. направлений;

— 29 тыс. направлений; Киевская область — 27 тыс. направлений.

В Госслужбе занятости уточнили, что в прифронтовых общинах Харьковской области работники в большинстве своем занимаются разбором завалов и восстановлением домов, а в более отдаленных районах поддерживают порядок и оказывают помощь переселенцам.

"Армия восстановления"

Проект "Армия обновления" стартовал осенью 2022 года. Его целью было восстановление разрушенных врагом объектов и предоставление возможности временного трудоустройства людям, потерявшим работу.

Программа доказывает свою эффективность, помогая людям обрести легальную работу. Кроме этого, участники получают новые знания и опыт, которые пригодятся не только сейчас, но и в будущем.

Те, кто участвует в проекте "Армия восстановления", выполняют самые разные задачи: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительству защитных сооружений для ВСУ. У каждого региона свои потребности, и именно военные администрации вместе с командованием определяют приоритеты для восстановления.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.