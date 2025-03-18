Відбудова України: в рамках "Армії відновлення" вже видано 30 тисяч направлень

Від початку поточного року вже видано понад 30 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих ВПО, які долучаються до робіт з відбудови країни в рамках урядового проєкту "Армія відновлення". Їм виплачено 290 млн грн заробітної плати.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Тим, хто перебуває на обліку в службі, пропонують різноманітні види робіт з оплатою до 12 тисяч гривень на місяць. Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Найактивніші регіони:

Харківська область — 36 тис. направлень;

— 36 тис. направлень; Донецька область — 29 тис. направлень;

— 29 тис. направлень; Київська область — 27 тис. направлень.

У Держслужбі зайнятості уточнили, що у прифронтових громадах Харківської області працівники здебільшого займаються розбором завалів та відновленням будинків, а в більш віддалених районах підтримують порядок та надають допомогу переселенцям.

"Армія відновлення"

Проєкт "Армія відновлення" стартував восени 2022 року. Його метою було відновлення зруйнованих ворогом об’єктів та надання можливості тимчасового працевлаштування людям, які втратити роботу.

Програма доводить свою ефективність, допомагаючи людям знайти легальну роботу. Окрім цього, учасники отримують нові знання та досвід, що стануть їм у пригоді не тільки зараз, а й в майбутньому.

Ті, хто бере участь в проєкті "Армія відновлення", виконують найрізноманітніші завдання: від допомоги тим, хто постраждав від бойових дій, до масштабних робіт з відновлення критичної інфраструктури та будівництва захисних споруд для ЗСУ. У кожного регіону - свої потреби, і саме військові адміністрації разом з командуванням визначають пріоритети для відновлення.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.