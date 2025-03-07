Відновлення України: на проєкти у 12 областях виділено ще 5 млрд грн

Уряд виділив 5 мільярдів гривень субвенції в рамках “Програми відновлення України”. Ці кошти розподілені між бюджетами громад для реалізації проєктів з відновлення пошкодженої або морально застарілої інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Про розподіл коштів

Серед проєктів — ремонти та будівництво закладів освіти і охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, реконструкція каналізаційних мереж тощо.

Загалом реалізується 153 проєкти в таких областях:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Київська;

Кіровоградська;

Одеська;

Миколаївська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Черкаська;

Чернігівська.

На які заклади виділять кошти:

59 – заклади середньої освіти;

44 – заклади охорони здоров'я;

20 – дитячі садочки;

12 – об’єкти водопостачання;

6 – адміністративні будівлі/ЦНАПи;

9 – системи водовідведення;

3 – об’єкти теплопостачання.

Про відновлення України

"Програму з відновлення України" реалізує Мінрозвитку за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. Програма є частиною реформи публічних інвестицій, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя у громадах, що постраждали від війни.

Фактична реалізація проєктів розпочалася у 2024 році.

Кошти на втілення проєктів громад розподілятимуться за допомогою інноваційної платформи DREAM. Це дозволить оцінити потреби громад у відновленні, провести об'єктивний відбір проєктів, відстежити їх реалізацію на всіх етапах, а також виключає можливість зовнішнього втручання.

Ключовим завданням є навчання місцевих органів влади ефективно використовувати інструменти фінансування. У межах програми субвенції з держбюджету розподілятимуться за прозорими процедурами, що дозволить громадам відновлювати інфраструктуру та покращувати умови життя.

Нагадаємо, за підрахунками Bloomberg Economics, Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни. За умови отримання Україною цього фінансування та досягнення стабільного миру, українська економіка, зокрема енергетична, промислова та будівельна галузі, зможуть демонструвати стрімке зростання.

Додамо, АРМА спрямовуватиме санкційні кошти до Фонду ліквідації наслідків війни.