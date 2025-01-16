Уряд спрямує 100 млн євро на відновлення України: як розподілять фінансування

В Україні розпочався третій етап “Програми відновлення України III”, в рамках якого громади проходять навчання з підготовки та подачі заявок на отримання фінансування. На цей етап уряд виділив 100 млн євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначаєтья, що Мінстерство розвитку спільно з Проєктним офісом DREAM організовують серію тренінгів для громад та обласних військових адміністрацій.

Учасники отримують навички створення проєктів і подачі заявок у рамках "Програми відновлення України III", яка реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Для цього етапу було виділено 100 мільйонів євро на фінансування проєктів, спрямованих на відновлення та розвиток.

Куди спрямують кошти

Кошти на втілення проєктів громад розподілятимуться за допомогою інноваційної платформи DREAM.

Це дозволить оцінити потреби громад у відновленні, провести об'єктивний відбір проєктів, відстежити їх реалізацію на всіх етапах, а також виключає можливість зовнішнього втручання.

Серед пріоритетних напрямків – об'єкти розподіленої генерації, муніципальне житло, водопостачання і водовідведення, а також охорона здоров’я.

Підвищення стійкості та спроможності громад, особливо в прифронтових регіонах, стало нагальним завданням для України.

Ключовим завданням є навчання місцевих органів влади ефективно використовувати інструменти фінансування. У межах Програми відновлення України субвенції з держбюджету розподілятимуться за прозорими процедурами, що дозволить громадам відновлювати інфраструктуру та покращувати умови життя, зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін додав, що вперше в Україні запроваджено програму, проєкти в якій будуть реалізовуватися на виконання стратегій громад, стратегій регіонального розвитку і державної стратегії регіонального розвитку.

Наразі навчання щодо використання екосистеми DREAM пройшли понад 630 представників організацій, які залучені до роботи з проєктами та планують подавати свої проєктні пропозиції для участі у відборі.

Як подати заявку через DREAM

Подача заявки через систему DREAM включає кілька етапів:

заповнення інформації та завантаження документів в електронний кабінет;

подання пропозиції з накладанням електронного підпису уповноваженою особою;

автоматична пріоритезація проєктів за встановленими критеріями в системі DREAM;

аналіз рейтингових списків проєктів та оцінка їх пріоритетності від ОВА (А - високий, В - середній, С - низький);

формування рейтингового списку з унікальними ідентифікаторами (ID);

аналіз сформованого списку та надання висновків.

Про відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, націленої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, які постраждали від війни.

У червні 2024 року між Україною та Європейським інвестиційним банком була укладена Фінансова угода на суму 100 млн євро, які будуть використані для відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що зазнали руйнувань від військової агресії Росії, а також у областях, що прийняли багато внутрішньо переміщених осіб.

Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет місцевим бюджетам.

У рамках попередніх двох етапів програми було реалізовано 225 проєктів на суму понад 500 мільйонів євро.

Додамо, на початку грудня Європейський інвестиційний банк оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених війною доріг і модернізацію громадського транспорту в українських містах.