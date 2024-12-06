ЄІБ виділив Україні 60 млн євро на інфраструктуру та громадський транспорт

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на два ключових напрями: відновлення пошкодженої війною дороги та модернізацію громадського транспорту в українських містах.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

З виділеної суми 43,48 мільйона євро призначено на реконструкцію дороги М01 Київ—Чернігів—Нові Яриловичі. Цей маршрут відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі країни, але зазнав значних пошкоджень у 2022 році під час вторгнення російських військ, які намагалися окупувати Київ.

Відновлення дороги має на меті підвищити її якість, безпеку та ефективність, що сприятиме зміцненню транспортного коридору й економічної взаємодії.

Додатково 17,25 мільйона євро буде інвестовано в оновлення міського транспорту. Фінансування дозволить закупити нові автобуси, тролейбуси та трамваї для Києва, Одеси та Сум. Також передбачено придбання запасних частин і технічного обладнання для обслуговування цього транспорту.

Повідомляється, що ці заходи є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України", що спрямований на приведення українського транспорту у відповідність до європейських стандартів, зокрема, забезпечення екологічності та підвищення ефективності перевезень.

Представники ЄІБ наголосили, що ці інвестиції не лише допоможуть відновити критичну інфраструктуру, але й значно покращать повсякденне життя українців, сприяючи їхній мобільності та економічній інтеграції.

Віцепрезидентка банку Тереза Червінська зазначила, що ЄІБ разом із партнерами з України та ЄС продовжує працювати над підтримкою стійкості та розвитку України, попри величезні виклики.

Європейський комісар із економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що ця фінансова підтримка свідчить про непохитну солідарність ЄС з Україною в складний період.

Європейський інвестиційний банк, як головний фінансовий інструмент ЄС, підтримує інвестиції, які сприяють досягненню політичних цілей Союзу. Від початку війни банк вже виділив Україні понад 2 мільярди євро у межах пакету "Екстрених заходів солідарності".

Додамо, Україна може отримати 2 мільярди євро гарантій ЄІБ на реалізацію публічних проєктів у рамках другої інвестиційної складової Ukraine Investment Framework (UIF) — так званого "Pillar 2" плану України.