ЄІБ може надати Україні 2 мільярди євро: на що спрямують кошти

Україна може отримати 2 мільярди євро гарантій від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію публічних проєктів у рамках другої інвестиційної складової Ukraine Investment Framework (UIF) — так званого "Pillar 2" плану України.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ці кошти підуть на підтримку інфраструктурних та відновлювальних ініціатив, спрямованих на відбудову країни та зміцнення її економічної стабільності.

5 листопада під час зустрічі першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва з делегацією ЄІБ обговорювались поточні проєкти відновлення, які вже впроваджуються в Україні, а також перспективи для додаткового фінансування.

Соболєв наголосив, що уряд України разом із Єврокомісією аналізує подані ЄІБ ініціативи для визначення пріоритетних напрямків, які відповідають Єдиному портфелю публічних інвестицій України.

Також сторони обговорили розширення технічної допомоги у підготовці проєктів, зокрема, запровадження програми Project Preparation Facility (PPF), яка дозволить підвищити кількість готових до фінансування проєктів. Окрім того, в Україні діє програма JASPERS, яка забезпечує консультативну підтримку для ефективного впровадження проєктів публічної інфраструктури.

Європейський інвестиційний банк, акціонерами якого є 27 країн ЄС, з 2004 року інвестував в Україні понад 7,5 мільярдів євро у різні сфери, зокрема інфраструктуру, енергетику та охорону довкілля.

ЄІБ надасть €1 млрд малому та середньому бізнесу

У червні ЄІБ запустив кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

За словами президентки ЄІБ Надії Кальвіно, є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль щодо підвищення стійкості та відновлення, а Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед.

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України. Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби - для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Окрім цього, 18 квітня Україна підписала з ЄІБ меморандум, згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію ключових проєктів у секторах енергетики, транспортної інфраструктури, відновлення житла, а також на ініціативи, що сприятимуть економічному відновленню та підтримці українського бізнесу.

Також Україна зможе залучити 100 млн євро для підтримки громад, що постраждали внаслідок військової агресії Росії. Відповідна фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) була підписана під час Міжнародної конференції з відновлення України та знаходиться в процесі ратифікації.