ЕИБ может выделить Украине 2 миллиарда евро: на что направят средства

Украина может получить 2 миллиарда евро гарантий от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию публичных проектов в рамках второй инвестиционной составляющей Ukraine Investment Framework (UIF) — так называемого "Pillar 2" плана Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Эти средства пойдут на поддержку инфраструктурных и восстановительных инициатив, направленных на восстановление страны и укрепление экономической стабильности.

5 ноября во время встречи первого заместителя министра экономики Алексея Соболева с делегацией ЕИБ обсуждались уже внедряемые в Украине текущие проекты восстановления, а также перспективы для дополнительного финансирования.

Соболев подчеркнул, что правительство Украины вместе с Еврокомиссией анализирует представленные ЕИБ инициативы по определению приоритетных направлений, которые соответствуют Единому портфелю публичных инвестиций Украины.

Также стороны обсудили расширение технической помощи в подготовке проектов, в частности внедрение программы Project Preparation Facility (PPF), которая позволит повысить количество готовых к финансированию проектов. Кроме того, в Украине действует программа JASPERS, обеспечивающая консультативную поддержку для эффективного внедрения проектов публичной инфраструктуры.

Европейский инвестиционный банк, акционерами которого являются 27 стран ЕС, с 2004 года инвестировал в Украине более 7,5 миллиарда евро в различные сферы, в том числе инфраструктуру, энергетику и охрану окружающей среды.

ЕИБ предоставит €1 млрд малому и среднему бизнесу

В июне ЕИБ запустил кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.

По словам президентки ЕИБ Надежды Кальвино, очевидна потребность в усилении коллективных усилий по повышению устойчивости и восстановления, а Украина станет одним из крупнейших проектов восстановления в Европе на годы вперед.

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины. С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на срочные нужды — для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Кроме того, 18 апреля Украина подписала с ЕИБ меморандум, согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.

Также Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.