Украина получит 560 млн евро от ЕИБ для поддержки энергетики и инфраструктуры

18 апреля Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Документ определяет приоритеты сотрудничества на следующие 10 лет в государственном и частном секторах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.

"Соответствующий меморандум подписали с главой ЕИБ Надеждой Кальвино. (…) Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение позволит ускорить реализацию текущих проектов и сосредоточиться на подготовке новых инвестиций ЕИБ по критически важным государственным и частным инициативам.

Приоритетные направления сотрудничества

По данным Министерства финансов, меморандум предусматривает:

Ускоренная реализация существующих проектов. В 2024 году ЕИБ направит 500 млн евро кредитов и 60 млн евро грантов.

Новые проекты в государственном секторе на национальном уровне, в частности:

Инвестиции в дорожный сектор,

Модернизация железнодорожных линий, узлов и пунктов пересечения границы,

Энергетический сектор,

Повышение уровня гражданской защиты и защиты стратегической инфраструктуры,

Инфраструктура здравоохранения.

Новые проекты в государственном секторе на местном уровне:

Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотвод, теплоснабжение),

Энергоэффективный ремонт поврежденных зданий,

Восстановление местной социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение).

Поддержка частного сектора:

Увеличение гарантий для украинского бизнеса,

Дополнительные финансовые инструменты для развития частного сектора,

Возможен запуск гарантийного механизма поддержки прямых иностранных инвестиций.

Увеличение консультативной поддержки:

Развертывание программы JASPERS в Украине,

в Украине, Поддержка подготовки инвестиций, стратегий и развития потенциала,

Поддержка введения реформы управления публичными инвестициями.

Напомним, ЕИБ вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали новое соглашение, согласно которому запланировано выделение инвестиционного гранта в размере 5 миллионов евро от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд E5P), что увеличит общий грантовый взнос от E5P 9 миллионов евро.

ЕИБ уже выделил Украине почти 100 млн евро на восстановление

Два платежа от ЕИБ на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в том числе в районах, близких к линии фронта, и на освобожденных территориях.

Деньги будут использованы для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, включая больницы, социальное жилье и государственные учреждения по всей стране, ставшие жертвами постоянных обстрелов со стороны России. Этот финансовый вклад является частью пакета экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка для Украины и поддерживается гарантией Европейского союза.

Средства были выделены двумя траншами - 60 млн. евро и 39,6 млн. евро и помогут восстановить объекты муниципальной и социальной инфраструктуры в нескольких областях Украины, в частности Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Эти два транша являются частью из запланированной помощи в 450 миллионов евро, которая будет выделяться для финансирования проектов восстановления.

Также Украина получила около €840 млн. кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры. Кроме того, ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.