ЕИБ выделил 5 миллионов евро для модернизации украинских больниц

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали новое соглашение, которое поддерживает внедрение мероприятий по энергоэффективности и восстановлению разрушенной инфраструктуры, особенно в области здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Согласно соглашению, запланировано выделение инвестиционного гранта в размере 5 миллионов евро от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд E5P), что увеличит общий грантовый взнос от E5P до 9 миллионов евро.

Эта сумма дополняет наличный кредит от ЕИБ на сумму 300 миллионов евро.

Грантовые средства планируется использовать для ремонта поврежденных больниц, строительства бомбоубежищ, создания систем снабжения питьевой водой, а также модернизации освещения, систем связи и вентиляции.

ЕИБ уже выделил Украине почти 100 млн евро на восстановление

Два платежа от ЕИБ на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на освобожденных территориях.

Деньги будут использованы для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, включая больницы, социальное жилье и государственные учреждения по всей стране, ставшие жертвами постоянных обстрелов со стороны России. Этот финансовый вклад является частью пакета экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка для Украины и поддерживается гарантией Европейского союза.

Средства были выделены двумя траншами - 60 млн. евро и 39,6 млн. евро и помогут восстановить объекты муниципальной и социальной инфраструктуры в нескольких областях Украины, в частности Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Эти два транша являются частью запланированной помощи в 450 миллионов евро, которая будет выделяться для финансирования проектов восстановления.

Также Украина получила около €840 млн. кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры. Кроме того, ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.