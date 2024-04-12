ЄІБ виділив 5 мільйонів євро для модернізації українських лікарень

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України підписали нову угоду, що має на меті підтримку впровадження заходів з енергоефективності та відновлення зруйнованої інфраструктури, особливо в галузі охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Згідно з угодою, заплановано виділення інвестиційного гранту в розмірі 5 мільйонів євро від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Фонд E5P), що збільшить загальний грантовий внесок від E5P до 9 мільйонів євро.

Ця сума доповнює наявний кредит від ЄІБ на суму 300 мільйонів євро.

Грантові кошти планується використати для ремонту пошкоджених лікарень, будівництва бомбосховищ, створення систем постачання питної води, а також модернізації освітлення, систем зв’язку і вентиляції.

ЄІБ вже виділив Україні майже 100 млн євро на відбудову

Два платежі від ЄІБ на суму 99,6 млн євро будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що були звільнені.

Гроші будуть використані для відновлення та модернізації критичної інфраструктури, включаючи лікарні, соціальне житло та державні установи по всій країні, які стали жертвами постійних обстрілів з боку Росії. Цей фінансовий внесок є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку для України і підтримується гарантією Європейського Союзу.

Кошти були виділені двома траншами - 60 млн євро та 39,6 млн євро і допоможуть відновити об’єкти муніципальної та соціальної інфраструктури в декількох областях України, зокрема Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Ці два транші є частиною з запланованої допомоги у 450 мільйонів євро, яка виділятиметься для фінансування проєктів відновлення.

Також Україна отримала близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури. Окрім цього ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.