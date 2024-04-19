Україна отримає 560 млн євро від ЄІБ для підтримки енергетики та інфраструктури

18 квітня Україна підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Документ визначає пріоритети співпраці на наступні 10 років у державному та приватному секторах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію ключових проєктів у секторах енергетики, транспортної інфраструктури, відновлення житла, а також на ініціативи, що сприятимуть економічному відновленню та підтримці українського бізнесу.

"Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ Надією Кальвіно. (…) Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що угода дозволить прискорити реалізацію поточних проєктів і зосередитися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критично важливі державні та приватні ініціативи.

Пріоритетні напрями співпраці

За даними Міністерства фінансів, меморандум передбачає:

Прискорену реалізація існуючих проєктів. У 2024 році ЄІБ спрямує 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів.

Нові проєкти у державному секторі на національному рівні, зокрема:

Інвестиції в дорожній сектор,

Модернізація залізничних ліній, вузлів та пунктів перетину кордону,

Енергетичний сектор,

Підвищення рівня цивільного захисту та захисту стратегічної інфраструктури,

Інфраструктура охорони здоров'я.

Нові проєкти у державному секторі на місцевому рівні:

Комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, теплопостачання),

Енергоефективний ремонт пошкоджених будівель,

Відновлення місцевої соціальної інфраструктури (освіта, охорона здоров'я).

Підтримка приватного сектору:

Збільшення гарантій для українського бізнесу,

Додаткові фінансові інструменти для розвитку приватного сектору,

Можливий запуск гарантійного механізму для підтримки прямих іноземних інвестицій.

Збільшення консультативної підтримки:

Розгортання програми JASPERS в Україні,

в Україні, Підтримка підготовки інвестицій, стратегій та розбудови потенціалу,

Підтримка впровадження реформи управління публічними інвестиціями.

Нагадаємо, ЄІБ разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України підписали нову угоду, згідно з якою заплановано виділення інвестиційного гранту в розмірі 5 мільйонів євро від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Фонд E5P), що збільшить загальний грантовий внесок від E5P до 9 мільйонів євро.

ЄІБ вже виділив Україні майже 100 млн євро на відбудову

Два платежі від ЄІБ на суму 99,6 млн євро будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що були звільнені.

Гроші будуть використані для відновлення та модернізації критичної інфраструктури, включаючи лікарні, соціальне житло та державні установи по всій країні, які стали жертвами постійних обстрілів з боку Росії. Цей фінансовий внесок є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку для України і підтримується гарантією Європейського Союзу.

Кошти були виділені двома траншами - 60 млн євро та 39,6 млн євро і допоможуть відновити об’єкти муніципальної та соціальної інфраструктури в декількох областях України, зокрема Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Ці два транші є частиною з запланованої допомоги у 450 мільйонів євро, яка виділятиметься для фінансування проєктів відновлення.

Також Україна отримала близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури. Окрім цього ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.