У Львові випустили на лінію останній з 10 трамваїв, придбаних за кредит від ЄІБ

Відтепер міський маршрут Львова, що з'єднує великий житловий район Сихів з центром міста, обслуговують 10 п'ятисекційних низькопідлогових трамваїв. Їх закупівля - частина проєкту "Міський громадський транспорт України", який є рамковим кредитом ЄІБ на суму 200 млн євро.

Про це повідомило Міністерство відновлення України.

У міністерстві зазначають, що ця інвестиція забезпечує міські ради та муніципальні транспортні компанії ресурсами для оснащення українських міст сучасним міським громадським транспортом, таким як тролейбуси, трамваї та автобуси.

Широкі двері та сидіння нових трамваїв пристосовані для маломобільних груп населення. Розширення трамвайного парку Львова є також необхідним, оскільки через війну у місті проживає понад 100 000 внутрішньо переміщених осіб.

Фото: Міністерство відновлення України

"Якісний громадський транспорт — один з ключових запитів на зміни серед мешканців українських міст. Ми вдячні, що, попри війну, наші європейські партнери продовжують підтримувати розвиток міського громадського транспорту, наближаючи його до європейських стандартів", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зауважив, що Львів та інші міста, які беруть участь у проєкті ЄІБ "Міський громадський транспорт України", демонструють неабияку стійкість у виконанні поставлених завдань — чи то оновлення транспорту, чи то відновлення пошкоджених об'єктів — і покращують життя громадян всупереч усім викликам.

Про запуск на маршруті трамвая "Електрон" повідомив і мер Львова Андрій Садовий.

"Підбиваємо підсумки співпраці з European Investment Bank. Запустили на маршрут десятий низькопідлоговий трамвай "Електрон". Усі трамваї були придбані за підтримки європейського банку", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що у 2020 році Львів отримав 17,4 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв.

"Сьогодні всі 10 трамваїв львівського виробництва вже їздять по місту", - заявив міський голова.

У Мінвідновлення нагадали, що загалом в межах проєкту "Міський громадський транспорт України" парки громадського транспорту також оновлюються в Києві, Харкові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві та Івано-Франківську. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприяє містам-учасникам проєкту у підготовці, впровадженні та прийнятті європейських стандартів сталої міської мобільності.

Трамвай "Електрон": технічні характеристики

"Електрон" – вітчизняний концерн, який виробляє трамвай T5L641. Він має п`ятисекційний однопросторовий вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, пониженим рівнем вібрації та шуму.

Його технічний рівень відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Останнє зручно для пасажирів з дітьми та маломобільних людей.

Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 250 осіб.

Крім того, підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку.

Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду: пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей та зон позаду вагона, що забезпечують ширшу зону оглядовості та контроль водія за дорожньою ситуацією, посадкою-висадкою пасажирів.

Нагадаємо, Берн передасть для експлуатації у Львові 11 трисекційних низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Транспортні засоби знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що чеська Острава почала відправляти трамвайні вагони Tatra T6A5 до Конотопа.

А у березні стало відомо, що Харківський метрополітен придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).