Миколаїв отримав 12 нових автобусів: профінансувала Данія

Підприємство "Миколаївпастранс" отримало всі автобуси за контрактом з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS). Транспорт для Миколаєва профінансував Уряд Данії.

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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що Миколаїв почав отримувати автобуси у грудні 2023 року, і на кінець березня, згідно обіцянок виробника, місто отримало вже всі 12.

"Дякую нашим партнерам за підтримку миколаївців. А головне - довіру до нашого міста. І окрема подяка за підтримку українського виробника!", - йдеться в повідомленні Сєнкевича.

Також, користуючись нагодою, він запросив водіїв категорії D та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів на роботу.

За його словами, КП "Миколаївпастранс" забезпечує офіційне працевлаштування, графік роботи згідно із законодавством України, гідну заробітну плату та соціальні гарантії.

Нагадаємо, у кінці березня муніципалітет італійського міста Мілан подарував Дніпру 37 пасажирських автобусів, перша партія вже їде в Україну.

Які країни передали Україні громадський транспорт

Додамо, що не лише Італія і Данія допомагають Україні громадським транспортом. Чеське місто Острава також почало відправку першої партії трамвайних вагонів до Конотопа Сумської області. Йдеться про вагони Tatra T6A5, передачу яких було анонсовано ще у червні 2023 року. У лютому 2023 року стало відомо про рішення Варшави передати Конотопу 23 трамвайні вагони моделі Konstal 105Na, а вже 24 лютого вони прибули до міста.

Ще раніше метрополітен Варшави вирішив передати метрополітену Києва 60 вагонів серії 81-717, вироблених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Московська область Росії). Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня 2023 року, другий - у червні. Вже 26 жовтня "Київський метрополітен" отримав останній поїзд із Варшавського метрополітену.

Швейцарське місто Берн також передасть для експлуатації у Львові 11 трисекційних низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Транспортні засоби, що почали працювати в Берні в 1990 році, знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Наприкінці ж 2023 року SECO та "Транспортна компанія Цюриха" (VBZ) вирішили передати до Вінниці додаткову партію Tram2000, кількість яких, як очікується, складе 31, тобто загалом буде передано 67 таких транспортних засобів. Зазначається, що ці вагони теж знаходяться в робочому стані і можуть експлуатуватися в Україні від 12 до 15 років.