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За 2023 рік кількість нових автобусів в Україні зросла на 86%
В 2023 році загальна кількість зареєстрованих автобусів, включаючи мікроавтобуси, склала 2770 одиниць, що на 32% перевищує показники 2022 року.
Про це повідомили в "Укравтопромі".
З цього обсягу нові транспортні засоби склали 1701 одиницю, що є більшим на 86%, порівняно з показниками минулого року. Кількість вживаних автобусів, які були імпортовані з-за кордону, зменшилася на 10% і становить 1069 одиниць.
Найпопулярніші марки автобусів
Найбільше нових автобусів у 2023 році зареєстрували:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- ATAMAN - 520 одиниць;
- CITROEN - 412 одиниць;
- ETALON - 337 одиниць;
- FORD - 132 одиниці;
- ZAZ - 131 одиниця.
Серед вживаних транспортних засобів лідирують такі марки:
- MERCEDES-BENZ - 296 одиниць;
- VAN HOOL - 195 одиниць;
- MAN - 64 одиниці;
- VOLKSWAGEN - 63 одиниці;
- VOLVO - 51 одиниця.
Додамо, у листопаді український автопарк поповнився 272 автобусами, включаючи мікроавтобуси. Цей показник вищий на 53% порівняно з минулим роком та на 4% більше в порівнянні із попереднім місяцем.
Зазначимо, що протягом останніх місяців в Україні зростає попит і на комерційні автомобілі (вантажні і спеціалізовані). З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.