За 2023 рік кількість нових автобусів в Україні зросла на 86%

В 2023 році загальна кількість зареєстрованих автобусів, включаючи мікроавтобуси, склала 2770 одиниць, що на 32% перевищує показники 2022 року.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

З цього обсягу нові транспортні засоби склали 1701 одиницю, що є більшим на 86%, порівняно з показниками минулого року. Кількість вживаних автобусів, які були імпортовані з-за кордону, зменшилася на 10% і становить 1069 одиниць.

Найпопулярніші марки автобусів

Найбільше нових автобусів у 2023 році зареєстрували:

ATAMAN - 520 одиниць;

CITROEN - 412 одиниць;

ETALON - 337 одиниць;

FORD - 132 одиниці;

ZAZ - 131 одиниця.

Серед вживаних транспортних засобів лідирують такі марки:

MERCEDES-BENZ - 296 одиниць;

VAN HOOL - 195 одиниць;

MAN - 64 одиниці;

VOLKSWAGEN - 63 одиниці;

VOLVO - 51 одиниця.

Додамо, у листопаді український автопарк поповнився 272 автобусами, включаючи мікроавтобуси. Цей показник вищий на 53% порівняно з минулим роком та на 4% більше в порівнянні із попереднім місяцем.

Зазначимо, що протягом останніх місяців в Україні зростає попит і на комерційні автомобілі (вантажні і спеціалізовані). З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.