В Україні збільшується попит на автобуси

У листопаді український автопарк поповнився 272 автобусами, включаючи мікроавтобуси. Цей показник вищий на 53% порівняно з минулим роком та на 4% більше в порівнянні із попереднім місяцем.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом, у цьому обсязі зареєстровано 171 новий автобус і 101 вживаний, який був імпортований із-за кордону.

Лідерами серед нових автотранспортних засобів виявилися:

ATAMAN (isuzu) – 45 од.; FORD – 36 од.; ETALON – 30 од.

У сегменті вживаних автобусів переважали:

MERCEDES-BENZ – 29 од.

VAN HOOL – 19 од. та

VW – 10 од.

В Україні збільшується попит на автомобілі

Зазначимо, що протягом останніх місяців в Україні зростає попит і на комерційні автомобілі (вантажні і спеціалізовані). З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді 2023 року також продемонстрував активну динаміку. У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації нових автівок впали на 6%, але якщо порівнювати з листопадом 2022 року, то можна побачити, що цей сегмент ринку виріс на 74%.