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В Україні збільшується попит на автобуси
У листопаді український автопарк поповнився 272 автобусами, включаючи мікроавтобуси. Цей показник вищий на 53% порівняно з минулим роком та на 4% більше в порівнянні із попереднім місяцем.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Загалом, у цьому обсязі зареєстровано 171 новий автобус і 101 вживаний, який був імпортований із-за кордону.
Лідерами серед нових автотранспортних засобів виявилися:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- ATAMAN (isuzu) – 45 од.;
- FORD – 36 од.;
- ETALON – 30 од.
У сегменті вживаних автобусів переважали:
- MERCEDES-BENZ – 29 од.
- VAN HOOL – 19 од. та
- VW – 10 од.
В Україні збільшується попит на автомобілі
Зазначимо, що протягом останніх місяців в Україні зростає попит і на комерційні автомобілі (вантажні і спеціалізовані). З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.
Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді 2023 року також продемонстрував активну динаміку. У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації нових автівок впали на 6%, але якщо порівнювати з листопадом 2022 року, то можна побачити, що цей сегмент ринку виріс на 74%.